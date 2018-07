الاتحاد الأوروبي يقول إن آلام الظهر وليس الكحول سبب تعثر يونكر خلال قمة الأطلسي ـ (فيديوهات)

بروكسل: قال الاتحاد الأوروبي الجمعة ان آلام الظهر تسببت في تعثر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر في قمة حلف شمال الاطلسي، نافيا التلميحات “المهينة” بأنه كان ثملا.

وشوهد يونكر (63 عاما) يترنح عدة مرات اثناء عشاء القمة في متحف تاريخي في بروكسل ليل الاربعاء الخميس قبل ان يتم احضار كرسي متحرك لمساعدته على التحرك.

وفي بعض الاحيان تقدم رئيسا وزراء هولندا والبرتغال لإسناده امام انظار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس في مؤتمر صحافي يومي ان “الرئيس كان يعاني ليل الاربعاء الخميس من نوبة الم مؤلمة صاحبتها تشنجات”.

واضاف “لقد قال الرئيس نفسه علنا انه اصابته بعرق النسا تؤثر على قدرته على المشي. وهذا ما حدث للأسف ليل الاربعاء”.

وتابع “الرئيس يود ان يشكر رئيسا الوزراء مارك روته وانطونيو كوستا على مساعدته خلال لحظات الالم. وهو يتناول الأدوية ويشعر بتحسن”.

وعرق النسا هي حالة تصيب الأعصاب ويمكن ان تتسبب في ألم شديد في الساق والظهر.

وتنتهي رئاسة يونكر التي مدتها خمس سنوات في 2019، ويعرف عنه استخدامه حسه الفكاهي وصراحته في التوصل الى تسويات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

الا ان تصرفاته ادت الى اتهامات بأنه يميل الى تناول الكحول، وهو ما نفاه المتحدثون باسمه بشدة.

وأكد المتحدث باسمه ذلك مرة اخرى بشأن ما حدث ليل الاربعاء وقالت “اعتقد انه ليس من الذوق أن تحاول بعض وسائل الاعلام إطلاق العناوين المهينة مستغلة

الم يونكر. لا اعتقد ان ذلك من اللائق أو المنصف”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يونكر المعروف بأنه مدخن، قد تناول مسكنات الالام والكحول، قال شيناس “لا لم يفعل ذلك، على الاقل ليس حسب علمي”.

وقال ان يونكر كان لديه “برنامج كامل” في قمة حلف شمال الاطلسي وفي المفوضية الخميس، وسينفذ “اجندة صعبة جدا” الاسبوع المقبل بما في ذلك القيام بزيارة الى الصين واليابان.

Jean-Claude Juncker, so drunk he can barely stand. The people of Europe deserve better than this. pic.twitter.com/Lfav94WFO5 — Jimmy’s coming home (@JimmySecUK) July 12, 2018

WATCH | The embarrassing old soak in this video, stumbling around blind drunk at a major international summit, is unelected President of the European Commission Jean-Claude Juncker. How can the rotten EU command any respect? Support us at https://t.co/ntwXbJeHQw pic.twitter.com/zjO8XisDW8 — Leave.EU (@LeaveEUOfficial) July 12, 2018

Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, once again had a few too many | pic.twitter.com/UA0LTWCodu — Mike (@Doranimated) July 12, 2018

وهذه ليس أول مرة يثير فيها سلوك يونكر الانتقادات.

ففي افتتاح قمة في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا في 2015 قام يونكر بتقبيل القادة على الرأس والعبث بربطات عنقهم وتحيتهم والتربيت ليس فقط على ظهورهم بل كذلك على بطونهم وصدورهم ووجوههم.

The president of the European Commission, Jean-Claude Juncker. Drunk – 3 episodes. Rīga, Rome, Brussels.

People in normal societies who like to drink a lot of alcohol are not allowed to drive cars, but this kind of person runs the European Commission at the highest level of EU. pic.twitter.com/xuqkhgaaMm — Otto Ozols (@OttoOzols) July 12, 2018

كما وصف يونكر، رئيس وزراء المجر اليميني المتشدد فكتور اوربان مازحا بأنه “ديكتاتور”.