صاحب أطوال أظافر في العالم قرر تقليمها ضمن مراسم خاصة

لندن – “القدس العربي ” : قرر شريدهار شيلال من مدينة بونة الهندية، صاحب الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول أظافر مُسجَّلة على الإطلاق ليدٍ واحدة، بتقليم اظافره بعد تركها لمدة 66 عاما ، واثناء مراسم خاصة نظمت في نيويورك، أزال فني مختص الاظافر وبحرص شديد وهو يرتدي قناعاً على وجهه مستخدماً أداةً كهربائية، ، كما جاء في صحيفة The Guardian البريطانية.

ظلَّ الرجل ذو الـ82 عاماً يربي أظافر يده اليسرى، منذ كان عمره 14 عاماً. وكان السبب في ذلك هو تعنيف مُعلِّمه له عندما كسر شيلال ظفراً كبيراً جداً في يدِ مُعلِّمه دون ان يقصد. عندها قال له المُعلِّم إنه لن يفهم نوع الرعاية المطلوبة حتى لا يكسر ظفراً طويلاً الا اذا اختبر هذا بنفسه. من المُؤكَّد أن شيلال أخذ هذا الكلام على مَحمَلِ الجد، ففي آخر قياسٍ بلغ طول أظافره مجتمعة 29 قدماً و10 بوصات (9 أمتار و9 سم)، وهو مساوٍ لطول حافلة لندنية تقريباً. وكان ظفر الإبهام هو الأكبر.

قال شيلال إن أظافره كانت هشَّةً للغاية، لدرجة أنه كان عليه الانتباه جيداً حتى لا يكسرها أثناء نومه، وقال: “لا أستطيع الحركة كثيراً، لذا أستيقظ كل نصف ساعة تقريباً، وأحرِّك يدي إلى الجانب الآخر من السرير”. وكان يتألَّم منها باستمرار.

لكن أظافره أعطته بعض المميزات ، إذ قال شيلال لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: “لم أضطر إلى الانتظار في طابورٍ على الاطلاق” .