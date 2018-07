اتهام ترامب بـ”العنصرية” واستهداف عمدة لندن لأنه مسلم

“القدس العربي”:

قالت وكالة “فرانس برس″ إن الحرب الكلامية تجددت بين ترامب الذي بدأ الخميس زيارة الى بريطانيا، وأول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن لتشمل الارهاب والجريمة وقطاع الصحة، غير أن معلقين قالوا أن في الحقيقة أن ترامب هو من يستهدف خان، و ذهب النائب العمالي ديفيد لامي، إلى القول أن مشكلة ترامب الحقيقية مع خان لا تتعلق بسياساته انما بديانته.

وغرد مستخدما وسم “أوقفوا ترامب” قائلا “يكره اختيار لندن رئيس بلدية مسلماً. الرئيس عنصري. لا يستحق ان يلتقي ملكتنا اليوم”.

I will call it like it is. The real reason Trump blames my friend @SadiqKhan for the terror attacks last year is simple. He hates that London chose a Muslim mayor. The President is racist. He does not deserve to meet our Queen today #StopTrump

— David Lammy (@DavidLammy) 13 July 2018