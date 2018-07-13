استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة -(صور و فيديوهات)

غزة: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكر مسعفون أن طفلا يبلغ 15/ عاما/ قتل متأثرا بإصابته بعيار ناري خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأضافوا أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات على طول الأطراف الحدودية شرق قطاع غزة مع إسرائيل.

واندلعت الاحتجاجات في إطار مسيرات العودة المستمرة للشهر الرابع على التوالي للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.

وأطلقت هيئة مسيرات العودة على فعاليات احتجاجات اليوم اسم (جمعة الوفاء للخان الأحمر) وهي منطقة تجمع بدوي شرق مدينة القدس تهدد سلطات الاحتلال بهدمها وترحيل أهلها.

وتجمع آلاف الفلسطينيين قرب خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية وأشعلوا إطارات مطاطية قرب السياج الفاصل للتغطية على قناصة جيش الاحتلال المتمركزين خلف السياج.

كما أطلق متظاهرون طائرات ورقية وبالونات حارقتين إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 138 في مواجهات شبه يومية مع جيش الاحتلال منذ 30 آذار/مارس الماضي ضمن احتجاجات مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة.(وكالات).

#صورة | الشهيد الطفل عثمان رامي حلس (15 عامًا) الذي قُتل برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة السلمية شرقي غزة pic.twitter.com/LJ23ybi0l0 — وكالة صفا (@SafaPs) July 13, 2018

#شاهد | لماذا تُشارك الطفلة بلسم الزرد في مسيرات العودة ؟#قناة_القدس pic.twitter.com/WNv5T6b0tL — Quds TV – قناة القدس (@QdsTvSat) July 13, 2018



