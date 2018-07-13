بوتين يسلم راية المونديال المقبل لأمير قطر يوم الأحد

موسكو: قال مسؤول في الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلةلكأس العالم لكرة القدم لقطر يوم الأحد مع اختتام مونديال روسيا بالمباراة النهائية بين فرنسا و كرواتيا.

وبحسب “رويترز″ قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لشؤون السياسة الخارجية للصحفيين إنه من المتوقع أيضا أن يناقش بوتين مع أمير قطر الوضع في الشرق الأوسط في اجتماع منفصل في اليوم نفسه.

من جهة أخرى قال مسؤول قطري، إن بلاده ستستفيد من التجربة الروسية، في تنظيم وتأمين كأس العالم 2022، الذي ستستضيفه الدوحة.

جاء ذلك على لسان الرائد علي العلي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.‎

وبحسب “الأناضول” أضاف المسؤول القطري، أن بلاده أوفدت “70 ضابطا (إلى روسيا)، تم توزيعهم على عدة مدن، وكان التركيز على الأحداث الكبرى التي جرت، وعملت الفرق في الملاعب وفي الطرقات وأماكن تجمع الجماهير”.

وكشف أن عددا من الضباط القطريين شاركوا “في تأمين المشجعين خلال المباريات”، التي أقيمت على مدار نحو شهر في مونديال روسيا، الذي يختتم بعد غد الأحد، حيث ستجرى المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.

وتابع: “يمكننا الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها بالدوحة من أجل تأمين كأس العالم 2022، ونأمل أن يكون المونديال بالنسبة لنا نقطة بداية للدول الأخرى للاقتداء بنا والأخذ من تجربتنا في المستقبل للاستفادة منها”.

وأشار العلي، إلى أنه “من أبرز الأشياء التي تمت ملاحظتها في العملية الأمنية بمونديال روسيا هي إدارة الحشود”.

وأوضح: “كانوا (الروس) مميزين للغاية في إدارة الحشود (..) وجرى العمل معهم على عدة مراحل”.

وأشاد بالمكاسب والاستفادة الكبيرة التي تحققت من خلال هذا التعاون.

وتنظم قطر حالياً عدد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المدن الروسية لتعريف المشجعين بمونديال الدوحة؛ والتعريف باستعداداتها لكأس العالم 2022، من خلال مجسمات الملاعب، وشرح ما وصل إليه العمل فيها. ( وكالات)