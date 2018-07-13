مجلس الأمن يعتمد  قرارا بـ9 أصوات فقط لفرض حظر توريد السلاح إلى جنوب السودان

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام :

اعتمد مجلس الأمن اليوم الجمعة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بتسعة أصوات إيجابية فقط وامتناع ستة أعضاء لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، حيث انقسم حوله أعضاء المجلس خاصة بعد أن توصلت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، قبل أيام الى اتفاق على تقاسم السلطة.

وقد صوت ستة أعضاء بـ “إمتناع″ هي روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الإستوائية وكازاخستان.

ويعرب قرار مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية.

وحسب منطوق القرار يفرض مجلس الأمن ولغاية 31 مايو 2018 حظرا على استيراد جميع أنواع الاسلحة الى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الاعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة هذا الحظر وتتلفها.

وكان جنوب السودان قد انفصل عن السودان عام 2011، ودخل في حرب أهلية منذ 2013 بسبب النزاع السياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

وقد جدد مجلس الأمن في نهاية مايو الماضي نظام عقوباته على جنوب السودان حتى 15 يوليو، وقال إنه سيدرس فرض حظر سلاح وسيدرج على قائمته السوداء 6 مسؤولين كبارا من جنوب السودان، إذا قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحلول 30 يونيو، إن الصراع لا يزال قائما و أقر بغياب اتفاق سياسي قابل للاستمرار.