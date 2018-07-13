تحديد سقف لأسعار المحروقات يثير خلافا حادا بين الأغلبية الحكومية بالمغرب

الرباط -” القدس العربي”-سعيدة الكامل:

في سياق يتسم باحتداد النقاش حول وضع سقف لأسعار المحروقات بالمغرب، وبمطالبة البعض بتعديل في قانون للمالية لوضع ضريبة استثنائية تطبق على شركات المحروقات التي حققت أرباح يكاد يجمع نواب البرلمان المغربي أنها أرباح غير “أخلاقية ” ، خصص اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس ، في جزء منه لعرض حول سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أشار فيه أن “السنة المقبلة ستتشهد بعض التحديات خاصة فيما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية و ارتفاع أسعار النفط ، بجانب التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص و كذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية” حسب بلاغ الحكومة .

وسجل المجلس الحكومي ارتفاع المطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، وهو الأمر الذي قال البلاغ أنه يفرض على الحكومة “تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية”.

يأتي هذا الحديث عن رفع القدرة الشرائية و ما يفرضه ارتفاع أسعار النفط من تدابير بخصوص قانون المالية المقبل في ظل نقاش حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم و حقيقة وشروط المنافسة بهذا القطاع الذي يعرف جدلا حول تدبيره بعد حملة المقاطعة الواسعة التي خاضها المغاربة ضد إحدى شركات المحروقات، الأمر الذي فرض بقوة نقاش الأسعار وشروط المنافسة ازدادت وتيرته بعد تقرير للجنة الاستطلاعية ، منتصف ماي المنصرم ، حول المحروقات أقر بتضاعف أرباح شركات المحروقات في البلاد بين 300 و 996 بالمائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015 .

وكان مجلس النواب المغربي قد عقد جلسة عمومية الثلاثاء الماضي لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة وخلف النقاش خلالها حول تحديد سقف أسعار المحروقات خلافا بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية وخاصة بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة و حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يوجد على رأسه مالك أحد أكبر الشركات المستثمرة في مجال المحروقات والتي استهدفتها حملة المقاطعة، وهو وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش.

وكانت الجلسة قد شهدت مشادات كلامية حادة بين الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة ، لحسن الداودي وبين برلمانية عن حزب الأحرار استعانت بمقطع فيديو للداودي حينما كان الحزب بالمعارضة واتهمت الحزب في شخص قيادته لحكومة عبد الإله بنكيران السابقة “أنتم من رفعتم الدعم عن المحروقات وتسببتم في أرباح لـ”لوبيات” بـ 1700 مليار، وأنتم الآن تحمون هذه “اللوبيات ” في حين كان رد الدوادي “وزير المالية من الحزب المحترم الذي تنتمي إليه وعلى علم بمعطيات الاقتصاد الوطني ” مضيفا أن “ميزانية الدولة استفادت و المواطن لم يستفد من التحرير ، والحكومة كانت سباقة للتنبيه لهذا الأمر.. لا نريد مزايدة سياسية في موضوع المحروقات، وإذا كان رئيس الحكومة وحده يحكم فالأحزاب الأخرى تبقى صورية “ .

في حين شدد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس اليزمي على ضرورة أن تتحمل الدولة و الحكومة المسؤولية في قطاع المحروقات لأنه قطاع حيوي، رافضا أن يفرض المشتغلون في المجال على الدولة طريقة الاشتغال، وداعيا لإعمال حقيقي للمنافسة والإسراع بتنصيب مجلس المنافسة لأن الاحتكار و الريع يحرمان البلاد من فرص التنمية ومن الشغل على حد تعبيره.

وكان عمر بلافريج النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد قدر ما أسماه أرباح “غير أخلاقية” لشركات المحروقات بـ 17 مليار درهم ، و قدم توصية لاسترجاع المبلغ من خلال قانون تعديلي للمالية ، غير أنه أكد خلال جلسة الثلاثاء أن لا أحد من النواب يؤكد على ضرورة استرجاعها مشيرا إلى أن 17 مليار درهم يمكن أن تغطي مصاريف نفقين تحت “تيشكا” وهي منطقة وعرة التضاريس تعرف حوادث سير مميتة ، ، كما يمكن أن يتم بها إنشاء 17 مستشفى جامعي أو ستة ألاف مركز ثقافي ، وفي التعليم يمكن أن توفر 000 2 مدرسة وتوفير ما يكفي من المدرسين وتوفير سكن وظيفي لجميع المدرسين بالمغرب في القرى و توفير نقل مدرسي للمجان لكل التلاميذ والطلبة و الطالبات ، حاسوب لكل تلميذ وطالب بالمغرب ، ومنحة بـ 1700 درهم لجميع الطلبة المغاربة و بأنه يمكن أن تغطي ما تتطلبه المصالحة الوطنية وهي الأهم حسب مداخلة بلافريج.