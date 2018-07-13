ما هي نصائح باراك اوباما للمقبلين على الزواج ؟

لندن “القدس العربي ” : بحكم الخبرة والزواج السعيد الذي يجمع بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لاكثر من 26 سنة ، يرى أوباما أن هناك أسراراً تجعل من الزواج مؤسسة سعيدة ، وللحصول على حياة زوجية مثالية ينصح بثلاثة أشياء يجب الانتباه إليها قبل الاقدام على هذه الخطوة ، أسالة مهمة يجي عليك ان تطرحها على نفسك اولا :

-هل تجد هذا الشخص مثيراً للاهتمام؟

ينقل موقع “إندبندنت” البريطاني عن أوباما أن الإنسان سيقضي المزيد من الوقت مع شريك حياته الجديد، أكثر من أي شخص آخر، ولبقية حياته، وليس هناك ما هو أكثر أهمية من الرغبة دائماً في انتظار ما سيقوله الآخر، واعتباره شخصاً مثيراً للاهتمام.

- هل يجعلك تضحك؟

كان الزوجان أوباما قد تحدثا عن الروح المرحة بينهما، وكيف يروي كل منهما النكات للآخر، وخصوصاً ميشيل أوباما، وكيف يخاف هو من غضبها، لذا لا يقوم بإشعال غضبها بالنكات، وهي طريقة يشير الرئيس إلى أهميتها في العلاقة.

-هل سيكون أباً/أماً جيدين؟

في الغالب يريد الحبيبان المقبلان على الزواج أطفالاً في حياتهما، سواء عاجلاً أو آجلاً، لذا يجب على الطرفين سؤال نفسيهما هل شريك حياتهما سوف يكون أباً أو أماً صالحين لأطفالهما المقلبين؟ فالحياة طويلة والإجابة عن هذا السؤال، إلى جانب الأسئلة الأخرى، تجعل العلاقة الزوجية تدوم على المدى الطويل.