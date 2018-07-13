احتجاجات تجتاح مدنا شيعية في العراق … متظاهرون حاصروا العبادي واقتحموا مكتب محافظ النجف – ( فيديو)

بغداد – “القدس العربي”: عمّت التظاهرات الرافضة لتردي الخدمات، عدد من المدن الشيعية في العراق، اليوم الجمعة، ففيما وصل رئيس الحكومة حيد العبادي إلى البصرة لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها منذ أيام، خرج متظاهرون في النجف والناصرية وميسان.

وفي وقت التقى فيه العبادي زعماء عشائر في البصرة، حاصر المتظاهرون مقر الاجتماع (فندق البصرة الدولي) وطالبوا العبادي بالخروج إليهم.

كذلك، اقتحم متظاهرون من محافظة النجف، مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتظاهرين دخلوا مكتب المحافظ ومبنى مجلس المحافظة احتجاجا على سوء الخدمات.

وأضافت أن مناوشات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وانتقلت حمى الاحتجاجات إلى محافظتي الناصرية وميسان احتجاجا على تردي الخدمات.

ومنعت القوات الأمنية المحتجين في الناصرية من اقتحام منزل المحافظ.