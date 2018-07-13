تشيلسي يستعد لإعلان اسم مدربه الجديد

“القدس العربي”: أفادت تقارير إنكليزية شبه مؤكدة أن إدارة نادي تشيلسي، توصل بالفعل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجديد، بموجبه سيتولى القيادة الفنية لأسود غرب لندن في غضون ساعات قليلة، خلفًا لمواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي طُرد من منصبه بشكل رسمي، صباح الجمعة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس″، فإن مدرب نابولي السابق ماوريسيو ساري، وافق على خلافة ابن جلدته في “ستامفورد بريدج”، ولا يتبق فقط، سوى الإعلان الرسمي، الذي سيَحمل مفاجأة سارة لعشاق البلوز، بتعيين الأسطورة جيانفرانكو زولا، كمساعد للفيلسوف الإيطالي.

وكانت أغلب التقارير سواء في إيطاليا أو إنكلترا، بدأت تُغلق صفحة ساري وتشيلسي، خاصة بعد ظهور أنطونيو كونتي في الحصص التدريبية، في أول يوم بعد انتهاء العطلة الصيفية، الأمر الذي تم تفسيره، على أن مدرب الآدزوري السابق، سيستكمل مهمته في غرب لندن، حتى انتهاء موعد عقده منتصف العام القادم.

كما زعمت تقارير أخرى، أن إدارة الفريق الناشط في البريميرليغ، ترفض فكرة التعاقد مع ساري، من باب أنه واجهة غير مثالية للنادي، بسبب شراهته في التدخين، وخروجه عن النص في بعض الأوقات في فترة مُعينة في مسيرته التدريبية، هذا بجانب المبلغ الذي سيضطر تشيلسي لدفعه لنابولي، نظير إطلاق سراح موظف البنك السابق.

ورغم تعاقد ممثل جنوب إيطاليا مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن قوانين العمل في إيطاليا، تُجبر النادي الذي يرغب في التعاقد مع ساري، على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، هذا بخلاف تعويض كونتي على الموسم المتبقي في عقده (9 مليون جنيه إسترليني).

وأكدت الشبكة التي انفردت بالخبر، أن تشيلسي سيتحمل كل التكاليف، لبناء مشروع للمستقبل مع الرجل الذي لم يُمارس كرة القدم بشكل احترافي، مع ذلك، أثبت كفاءته كمدرب من نوعية “العباقرة”، بالبصمة التي تركها على الأندية التي تعاقب على تدريبها، آخرهم نابولي، الذي أعاده للمنافسة بشكل حقيقي على لقب السيري آ، للمرة الأولى منذ زمن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.