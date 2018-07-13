بعد اتهام ضباط روس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالب ترامب بإلغاء اجتماعه مع بوتين 

واشنطن: قال زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم الجمعة، إن على الرئيس دونالد ترامب إلغاء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توجيه لائحة اتهام بحق 12 من ضباط المخابرات العسكرية الروسية بشأن عمليات قرصنة خلال العملية الانتخابية الأمريكية.

وذكر شومر، في بيان، إن “لوائح الاتهام تلك دليل آخر على ما يعيه الجميع فيما يبدو باستثناء الرئيس .. بوتين هو خصم تدخل في انتخاباتنا من أجل مساعدة الرئيس ترامب على الفوز″.

وجاء في البيان أن “الرئيس ترامب يجب أن يلغي اجتماعه مع فلاديمير بوتين إلى أن تتخذ روسيا خطوات واضحة وشفافة لإثبات أنها لن تتدخل في الانتخابات المقبلة”، محذرا من “التسليم بحرارة” على الزعيم الروسي، يوم الإثنين، القادم في هلسنكي.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ترامب يجب أن يضمن التوصل إلى اتفاق مع بوتين بألا يتدخل مرة أخرى وأن “الفشل في التصدي لبوتين سيشكل خيانة كبيرة للدستور وديمقراطيتنا”.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق الجمعة، قرارات اتهام ضد 12 روسيًا بتهمة قرصنة واختراق أجهزة كمبيوتر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وحملة هيلاري كلينتون الرئاسية ومنظمات أخرى في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

(د ب أ)