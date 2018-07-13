إصابة ضابط إسرائيلي بجراح متوسطة قرب حدود غزة 

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، إن أحد ضباطه، أُصيب بجراح متوسطة، اليوم الجمعة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطنيين، على حدود شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان صدر عن الجيش، فإن الضابط أصيب بجروح متوسطة، ونقل إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع (جنوب).

وذكر البيان أن الحادث وقع خلال أحداث مسيرة العودة، اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودي، شمال قطاع غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الفصائل أو السلطات الفلسطينية في قطاع غزة على بيان الجيش حتى 7:30 تغ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم عن استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة 220 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي وبالاختناق بالغاز المدمع، خلال المسيرات.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان، إن الطفل الفلسطيني عثمان رامي حِلّس (15 عاما)، استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي حي، شرق مدينة غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي، بعنف، ما أسفر عن استشهاد 138 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

(الأناضول)