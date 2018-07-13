برشلونة يغري تشيلسي بضحية فالفيردي لحسم صفقة الموسم

“القدس العربي”: انتشرت أنباء في بعض الصحف ووكالات الأنباء العالمية، عن دخول نادي برشلونة سباق الراغبين في الحصول على توقيع قلب تشيلسي النابض نغولو كانتي، لتعزيز خط وسط البلو غرانا في الموسم الجديد، بعد إعارة باولينيو ورحيل الرسام أندرياس إنييستا.

شبكة “سكاي سبورتس″، كانت أول من بادر بربط مستقبل الدولي الفرنسي بعملاق كاتلونيا، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن خروج زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي أندريا غوميش من قائمة البرسا، التي ستخوض معسكر الاستعداد للموسم الجديد، بناء على تعليمات من المدرب ارنستو فالفيردي.

وقال نفس المصدر، إن النادي الإسباني سيعرض على مالك النادي اللندني رومان آبراموفيتش، صفقة تبادلية، بموجبها يذهب لاعب فالنسيا السابق إلى “ستامفورد بريدج”، مقابل التوقيع مع صاحب الرئات الثلاث، قبل أن يدخل باريس سان جيرمان بكل ثقله في الصفقة.

وكانت بعض الصحف الفرنسية، قد أشارت إلى حاجة بطل الليغ1 لخدمات لاعب ليستر سيتي السابق، تحسبًا لرحيل المتمرد أدريان رابيو، المُرتبط مستقبله هو الآخر ببرشلونة، وأيضًا لتعزيز صفوفه بوجه عام، بعد التخلص من صداع حراسة المرمى، بالاستعانة بخدمات أسطورة إيطاليا جيجي بوفون.

كما علمت الشبكة العالمية من مصادرها الخاصة، أن فالفيردي هو من اقتراح على الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو اسم كانتي، لحاجة مشروعه للاعب بنفس مواصفات الوحش الفرنسي الكاسر، ما سيُعّجل بعرض البرسا، الذي سيشمل غوميش وأي مبلغ يُحدده رجل الأعمال الروسي، مقابل حسم أهم صفقات الموسم الجديد.