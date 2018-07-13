في غضون ساعات.. يوفنتوس يسترد نصف ما دفعه في رونالدو

“القدس العربي”: بدأت إدارة نادي يوفنتوس، بجني ثمار الصفقة التاريخية، التي أبرمها الرئيس أندريا انييلي، بضم أفضل لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو، مقابل حصول ريال مدريد على 105 مليون يورو، بالإضافة لـ15 مليون أخرى، كدفعة ثانية في شكل متغيرات على ما سيُقدمه الدون طوال مدة عقده مع السيدة العجوز.

وتُفيد التقارير الواردة من إيطاليا، أن البيانكونيري جمع ما يَقرب أو يزيد قليلاً عن نصف المبلغ الذي دفعه لفلورنتينو بيريز، بفضل المبيعات الخيالية لقميص صاروخ ماديرا رقم 7، حتى أن نسخة “ياهو” باللغة الإيطالية، أشارت إلى أن حجم المبيعات تخطى نصف مليون قميص.

ويقول نفس المصدر، إن أرقام مبيعات قميص رونالدو مُرشحة للزيادة الضعف على أقل تقدير، خاصة بعد وصول السحب عليه لـ520 ألفا، بعد نفاذ الكمية الأولى، التي استمرت أقل من يومين بعد إعلان خبر انضمامه بشكل رسمي، وذلك تم، بحجز نصف مليون عبر الانترنت، والبقية من خلال متجر النادي في ميلانو ومتاجر شركة الملابس الألمانية الراعية لليوفي.

وبذلك، يكون يوفنتوس قد استرد ما يزيد عن نصف المبلغ الذي أنفقه على صفقة رونالدو، كون متوسط بيع القميص الواحد يبلغ حوالي 104 يورو، ما يعني أن قد يستعيد إجمالي الصفقة، وربما أكثر، إذا استمر الإقبال الجنوني على قميصه ليومين أو ثلاثة على أقل تقدير.