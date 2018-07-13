﻿مقتل وإصابة 270 شخصا في هجوم استهدف موكبا انتخابيا في باكستان

إسلام أباد – الأناضول: قُتل 120 شخصا وأصيب نحو 150 آخرين، أمس الجمعة، إثر تفجير وقع قرب تجمع انتخابي للسياسي المرشح لانتخابات المجلس التشريعي، سراج رايساني، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية عن وزير صحة الإقليم فايز كاكار، قوله إن «الهجوم أسفر عن مقتل 120 شخصاً وإصابة نحو 150 آخرين بجروح، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع».

وفي السياق نفسه، قال أغا عمر بونغو الزاي، وزير الشؤون الداخلية للإقليم، في تصريح صحافي، إن «التفجير وقع قرب تجمع انتخابي للمرشح في الانتخابات التشريعية سراج رايساني».

كما نفى الوزير تقارير إعلامية تفيد بمقتل السياسي رايساني، قائلا إنه «في حالة حرجة متأثرًا بجروحه».

ويأتي هذا الحادث بعد تفجير انتحاري آخر استهدف قافلة تابعة لحملة انتخابية لزعيم تحالف الحركات السياسية اليمينية المتطرفة في البلاد، أكرم خان دوراني، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.

وقال السياسي البارز دوراني لقناة «جيو نيوز» المحلية إن «هدف الهجوم كان واضحا، وهو اغتيالي، إلا أني بخير ولم أصب بأي أذى».

ووقع الحادث، صباح أمس، في مدينة بانو، الواقعة في إقليم «خيبر باختونخوا» غربي باكستان، على بعد 50 مترا من مكان التجمع لدعم زعيم التحالف دوراني الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية في البلاد المقرر إجراؤها في 25 تموز / يوليو الحالي، بحسب المصدر نفسه.

وجاءت تفجيرات أمس بعد ثلاثة أيام على مقتل 20 شخصًا وجرح 64 آخرين في مدينة بيشاور الباكستانية خلال تجمع انتخابي لحزب «عوامي الوطني الباكستاني».

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم مساء أمس الجمعة بعد فترة قصيرة من عودتهما للبلاد حيث يواجهان أحكاما مطولة بالسجن ويسعيان لحشد التأييد لحزبهما قبل انتخابات تجرى في 25 يوليو تموز.

وقال صحافي من رويترز على الطائرة إن رجالا بزي رسمي رافقوا شريف وابنته، اللذين صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن في قضية فساد الأسبوع الماضي، من الطائرة عقب هبوطها مباشرة في مدينة لاهور وسط البلاد حوالي الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت غرينتش).

وذكرت محطة جيو التلفزيونية المحلية أنهما اعتقلا بعد ذلك بقليل واصطحبا لطائرة أخرى كانت منتظرة لتقلهما إلى خارج لاهور حيث احتشد فيها أكثر من عشرة آلاف من أنصار شريف.