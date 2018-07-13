﻿استشهاد شاب وإصابة العشرات على حدود غزة في اليوم المئة على مسيرات العودة

غزة ـ القاهرة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور: على حدود قطاع غزة الشرقية استشهد صبي فلسطيني وأصيب العشرات خلال المواجهات التي اندلعت أمس في ما أطلق عليها «جمعة الوفاء للخان الأحمر»، القرية البدوية المهددة بالهدم شرق مدينة القدس المحتلة.

في غضون ذلك عبرت حركة حماس عن ارتياحها إزاء نتائج المحادثات التي أجراها وفدها القيادي برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري للعاصمة المصرية القاهرة ولقائه مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس، عن استشهاد الصبي عثمان رامي حِلّس (15 عاما) وإصابة 68 آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، خلال مسيرات «العودة». وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان صحافي، إن الصبي حلس استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي حي، شرق مدينة غزة، وباستشهاده يصل عدد شهداء المسيرات منذ انطلاقتها نهاية 30 مارس/ آذار الى 138 فلسطينياً والجرحى إلى أكثر من 15 ألفا.

وتواصلت المواجهات في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم المصور الصحافي نضال اشتية مصور الوكالة الصينية بعيار معدني في الرجل، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تضامنا مع أهلنا في تجمع الخان الأحمر في تصديهم لقرار هدم التجمع وترحيل سكانه.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والأعيرة المعدنية، مما أدى إلى إصابة الصحافي اشتية برصاص أطلقه جندي بشكل مباشر رغم أنه كان يرتدي زيه الخاص بالصحافة .

الى ذلك وصف موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اللقاء الذي جمع وفد الحركة بالمسؤولين المصريين بـ «الأكثر أهمية» و«الأشمل»، حيث يتوقع أن تبدأ القاهرة قريبا بخطوات عملية على الأرض لجمع حركتي فتح وحماس إلى طاولة واحدة.

وجاءت تصريحات أبو مرزوق قبيل مغادرة وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري القاهرة، بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز.

وأضاف أنه جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة، خاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة شعبنا، وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة.

كما تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة.

وقال الدكتور أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته على موقع «تويتر»، إن اللقاء انتهى متأخرا (ليل الخميس)، بين وفد حماس و«الإخوة في المخابرات العامة».

وتحدث القيادي البارز في حماس عن مجريات ما جرى بحثه في هذه اللقاء، وقال إنه تناول مجمل القضايا التي تهم الشعب في كل أماكن وجوده، لا سيما في قطاع غزة.

وأضاف «لعلي لا أكون مبالغا إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى». وتمنى في نهاية التصريح النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية. (تفاصيل ص 6)