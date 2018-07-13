﻿الدوري الايطالي: انتقال رونالدو الى يوفنتوس يؤدي الى إضراب عمال «فيات»!

روما – أ ف ب: دعت نقابة العمال في شركة «فيات» الايطالية لصناعة السيارات الى إضراب احتجاجا على قيمة صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الى يوفنتوس.

وأكدت نقابة العمال في مصنع للشركة التي تعود ملكيتها لعائلة أنييلي مالكة النادي، يقع في جنوب بلدة ملفي، أنها دعت الى اضراب لثلاثة أيام بدءا من الاحد احتجاجا على قيمة صفقة انتقال البرتغالي الى بطل ايطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، والتي بلغت 100 مليون يورو. وجاء في بيان النقابة: «من غير المعقول في حين تطالب الادارة بتضحيات كبيرة من عمال فيات – كرايسلر على مدى سنوات، أن تقرر الادارة ذاتها انفاق الملايين لشراء لاعب كرة قدم». وتملك عائلة أنييلي نادي يوفنتوس وشركة فيات العملاقة لصناعة السيارات التي يقع مقرها في مدينة تورينو معقل النادي. وطالبت النقابة من مالكي فيات الاستثمار في قوتها العاملة لتعزيز موارد «الآلاف من الناس بدلا من واحد فقط (في اشارة الى رونالدو)». وانتقل رونالدو، البالغ 33 عاما، الى ايطاليا بعد تسعة أعوام أمضاها مع النادي الملكي، قاده خلالها للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، منها ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم المنصرم عندما أسقط يوفنتوس في ربع النهائي، علما انه فاز عليه أيضا في نهائي 2017. وتجاه غضب نقابة العمال في فيات على عائلة انييلي التي ستدفع لرونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، راتبا يقدر بـ30 مليون يورو سنويا لأربعة اعوام، أكد محللون استثماريون من «بانكا ايمي» ان قدوم رونالدو سيعزز من علامة يوفنتوس التجارية عالميا. كما سيستفيد النادي من ارتفاع عائدات التذاكر التي قد تصل الى سبعة ملايين يورو سنويا، وبشكل عام من كل ما يتعلق ببيع التذكارات والتسويق والرعاية.