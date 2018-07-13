﻿مدرب ارسنال سعيد بنشاط الفريق في سوق الانتقالات

لندن – رويترز: قال اوناي ايمري مدرب أرسنال إن الفريق ربما يضم لاعبين آخرين قبل انطلاق الدوري الانكليزي لكن لو كانت فرصة استثنائية، وأبدى سعادته بنشاط الفريق في سوق الانتقالات.

وواصل أرسنال تدعيم صفوفه عندما تعاقد مع ماتيو الغندوزي لاعب وسط لوريان الفرنسي يوم الأربعاء. وأصبح لاعب منتخب فرنسا للشباب خامس لاعب ينضم لارسنال تحت قيادة المدرب الجديد بعد الظهير ستيفان ليختشتاينر والمدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس والحارس الالماني بيرند لينو ولوكاس توريرا لاعب وسط اوروغواي. وقال ايمري: «الفرق الكبيرة لا تغلق الباب أو ترفض ضم أي لاعب جديد. اعتقد أن التشكيلة متكاملة في الوقت الحالي. سنتعاقد مع لاعب آخر لو كانت هناك فرصة لضم لاعب أو اثنين. سنتعاقد مع لاعب خلال الشهر المقبل لو كانت فقط فرصة كبيرة لا يمكن إهدارها». وأشار إلى أنه يرغب في وجود خمسة قائدين للفريق بعد اعتزال المدافع الالماني بير ميرتساكر القائد السابق بنهاية الموسم الماضي بالإضافة إلى تعافي الفرنسي لوران كوشيلني القائد الآخر من إصابة ستبعده لفترة طويلة. وقال: «فكرتي الأولى أن يكون لدينا خمسة قائدين في الفريق. لكن في الوقت الحالي لم أتوصل للأسماء. أنا بحاجة للتعرف على الفريق أكثر لكن أولا كوشيلني هو القائد الأول للفريق ويجب أن أحترم ذلك». وتابع: «سأنظر في الأمر وأبحث عن اللاعبين أصحاب الشخصية الأفضل داخل الفريق. يجب أن نحافظ على احترامنا للاعبين ونعثر على قائد. سنختار اللاعب الأفضل لهذه المهمة».