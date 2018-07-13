﻿الدوري الانكليزي: رسمياً تشلسي يفسخ عقد مدربه الايطالي أنطونيو كونتي

لندن – د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي فسخ عقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد موسمين قاد خلالهما الفريق.

وفي أول موسم لكونتي في تدريب تشلسي، قاد الفريق للتتويج بالدوري الممتاز في 2017، كما قاده للقب كاس الاتحاد في الموسم المنقضي. لكن علاقة كونتي بمجلس إدارة تشلسي شهدت توترا متزايدا، كما أنه أخفق في قيادة الفريق لحجز مكان له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن تشلسي سيعين ماوريسيو ساري، المدرب السابق لنابولي الإيطالي، خلفا لكونتي. وذكر تشلسي في بيان: «في موسم التتويج، حقق النادي رقما قياسيا بالفوز في 30 من 38 مباراة بالدوري الممتاز، كما حقق الفريق رقما قياسيا في تاريخ نادينا بالفوز في 13 مباراة متتالية بالدوري. نتمنى لأنطونيو كل النجاح في مستقبله.» وأعلن تشلسي تولي كونتي (48 عاما) تدريب الفريق في 2016، بينما كان يتولى تدريب المنتخب الإيطالي. وبعدما قاد المنتخب الإيطالي لدور الثمانية في «يورو 2016»، تولى كونتي تدريب تشلسي الذي احتل المركز العاشر في الموسم السابق. وبعدما حقق الفوز في أول ثلاث مباريات، توالت الهزائم حيث خسر أمام ليفربول وأرسنال، ما أدى إلى تغيير خطة اللعب التي بدأ بها الموسم. وقفز تشلسي لصدارة الترتيب من خلال الفوز بـ13 مباراة متتالية في الدوري وظل في الصدارة حتى نهاية الموسم. كما وصل لنهائي كأس الاتحاد ولكنه فشل في الفوز باللقب بعد الخسارة أمام أرسنال. وظهرت المشاكل في الصيف الماضي، عندما أبلغ كونتي اللاعب دييغو كوستا إنه لن يكون ضمن خططه، في رسالة نصية مقتضبة، وقام النادي بالاستغناء عن اللاعب لأتلتيكو مدريد في كانون الثاني/يناير الماضي. وأبدى كونتي ضيقه الشديد من سياسة الانتقالات بالنادي، ودائما كان يشتكي من أن فريقه ليس كبيرا بما يكفي، كما دخل في خلاف علني مع مدرب النادي السابق جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لمانشستر يونايتد. واستهل تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة على أرضه أمام بيرنلي 2/3، ولكنه عاد بقوة واستطاع احتلال المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في أواخر كانون الأول/ديسمبر. لكن خسارة الفريق في خمس مباريات من أصل سبع جعلت الفريق يتراجع للمركز الخامس بأوائل نيسان/أبريل الماضي، وبدأت التكهنات تتزايد حول مستقبل كونتي مع النادي. ووصل تشلسي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي كأس الاتحاد في أيار/مايو، وتغلب على مانشستر يونايتد 1/صفر فيما يثبت أنها كانت المباراة الأخيرة لكونتي في تدريب الفريق. ويبحث تشلسي عن المدرب التاسع منذ شراء رومان أبراموفيتش النادي في 2003. ولم يفز ساري (59 عاما) بأي كأس مع الفرق التسعة التي تولى تدريبها في إيطاليا. وقاد ساري نابولي لاحتلال المراكز الثاني والثالث والثاني، خلال المواسم الثلاثة الماضية، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2017 ولكن تم استبداله بكارلو أنشيلوتي في أيار/مايو الماضي.