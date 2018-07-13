﻿تشيرتشيسوف يتمنى أن يشكل المونديال بداية حقبة للرياضة الروسية

موسكو – د ب أ: قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي إنه يتمنى أن تشكل بطولة كأس العالم الحالية، نقطة انطلاق نحو حقبة جديدة تشهد تطورا للرياضة الروسية.

وقال تشيرتشيسوف الذي قاد المنتخب للوصول إلى دور الثمانية بالمونديال الحالي: «نتمنى أن يبدأ عهد جديد في روسيا، مع شغف الجميع الآن بممارسة كرة القدم.» وأضاف تشيرتشيسوف (54 عاما): «الناس توحدوا حول منتخبنا. ورغم أن بعض المنتخبات كانت أكثر قوة منه بشكل موضوعي، لم يكن لتلك الحقيقة تأثير.» وأبدى المدرب خيبة أمله إزاء عدم قدرة المنتخب الروسي للتقدم أكثر في المونديال، رغم أن الفريق فجر بالفعل عدة مفاجآت وتجاوز كل التوقعات التي سبقت البطولة، بوصوله إلى دور الثمانية. وقال تشيرتشيسوف إن المنتخب الروسي أنجز الكثير بالفعل، «لكن من وجهة النظر الرياضية، الرياضة تعتمد بشكل عام على الفوز بالألقاب، وهو ما لم نحققه. وهذا ما يشعرنا بخيبة أمل.» ويعود المنتخب الروسي إلى المنافسات من جديد في السابع من أيلول/سبتمبر حيث يحل ضيفا على نظيره التركي في أولى مبارياته بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.