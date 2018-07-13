﻿منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم

موسكو – د ب أ: قبل 48 ساعة على انتهاء بطولة كأس العالم، فإن الصراع يبدو على أشده بين أكثر من نجم على نيل جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية للمسابقة.

ورغم خسارة منتخب الأرجنتين أمام نظيره الألماني في المباراة النهائية لنسخة البطولة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2014، إلا أنها لم تمنع حصول الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المسابقة. كما ذهبت الجائزة في نسخة 2010 إلى الأوروغواني دييغو فورلان، رغم إخفاق منتخب بلاده في الفوز باللقب واكتفائه بالحصول على المركز الرابع. ويعد النجم البرازيلي السابق روماريو آخر لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب وكذلك الفوز بكأس البطولة، وذلك في مونديال 1994، علما أن هناك عشرة لاعبين فقط جمعوا بين الجائزة والكأس خلال النسخ العشرين السابقة. وستقوم مجموعة الدراسة الفنية التابعة للفيفا باختيار اللاعب الفائز بالجائزة عقب المباراة النهائية التي تجمع بين كرواتيا وفرنسا غدا الأحد. ومن المقرر أن يتم تسليم عدة جوائز أخرى في البطولة، وهي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف، والقفاز الذهبي لأفضل حارس، وجائزة اللعب النظيف للفريق الذي يتمتع بأفضل سجل تأديبي في البطولة. ومع الوداع المبكر لعدد كبير من النجوم في مقدمتهم ميسي والجناح البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين، فإن الفرصة باتت مواتية أمام مجموعة أخرى من النجوم للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال.

بإمكان صانع ألعاب كرواتيا وريال مدريد لوكا مودريتش (32 عاما) تتويج مسيرته، التي تضم بالفعل مجموعة كبيرة من الألقاب، بالفوز بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي، خاصة أنها قد يكون الظهور الأخير له في كأس العالم، بالنظر إلى تقدمه في العمر. وأحرز مودريتش هدفين في المونديال، وأظهر قدرا كبيرا من رباطة الجأش بعدما نفذ ركلة ترجيح بنجاح بعد دقائق معدودة من إهداره ركلة جزاء في أواخر الشوط الرابع من مباراة المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي بدور الستة عشر. ووفقا لموقع الفيفا، فإن مودريتش أكثر اللاعبين قطعا للمسافات في المونديال، حيث ركض لمسافة بلغت 63 كيلومترا خلال المباريات الست التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

المرشح الثاني المراهق الفرنسي كيليان مبابي الذي تألق في كأس العالم بسرعته ومهاراته. سجل ثلاثة أهداف في المسابقة حتى الآن، كما نجح في صناعة التاريخ بعدما أصبح أول مراهق يسجل هدفين في مباراة واحدة بالمونديال بعد البرازيلي بيليه، الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة عام 1958 بالسويد، حين أحرز ثنائية في مرمى الأرجنتين خلال فوز فرنسا على المنتخب اللاتيني 4/3 في دور الستة عشر. وفور قيام نجم باريس سان جيرمان بتكرار إنجاز بيليه قام الأسطورة البرازيلي بتهنئة النجم الصاعد، الذي أشار، من جانبه، إلى أن نجم منتخب السامبا السابق يتواجد في «منزلة أخرى» بين لاعبي الساحرة المستديرة. وبإمكان مبابي أن يكلل مجهوده طوال البطولة من خلال الفوز بكأس العالم واجتياز عقبة المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية، حيث تحدث ديدييه ديشان مدرب فرنسا عنه قائلا: «كنت أقول دائما أن مبابي لاعب جيد للغاية. أنا سعيد لأنه لاعب فرنسي. يستطيع الوصول لمستوى ميسي ورونالدو».

المرشح الثالث هاري كاين، حيث يتصدر نجم منتخب انكلترا وتوتنهام هدافي المونديال بستة أهداف، ويبدو تأثيره على منتخب بلاده، الذي يتكون من مجموعة لاعبين صغار السن، ظاهرا للعيان، الأمر الذي يقربه من الحصول على جائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في البطولة. ورغم أن حلم انكلترا في استعادة لقب كأس العالم انتهى بخروجه من قبل النهائي أمام كرواتيا، فإنه ما زال بإمكان كاين تعزيز صدارته لهدافي البطولة، في حال نجاحه في هز الشباك خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستجمع المنتخب الانكليزي بنظيره البلجيكي اليوم.

المرشح الرابع إيدين هازارد، حيث يمتلك منتخب بلجيكا ثروة من المواهب، في ظل تواجد نجوم بحجم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو ودريس ميرتينز، لكن يظل صانع ألعاب تشلسي الانكليزي، الورقة الرابحة الأهم في الفريق، ليس لكونه قائدا لمنتخب بلجيكا ولكن بسبب قدرته على التحكم في إيقاع الفريق، وهو ما كان واضحا بشدة خلال فوز البلجيك على البرازيل في دور الثمانية. وأحرز هازارد هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال مشواره في البطولة حتى الآن، وتلقى الإشادة من الإسباني روبرتو مارتينز مدرب الفريق، الذي وصفه بأنه «قائد كبير وحقيقي». وأضاف: «إنه يتصرف بالكرة بتلقائية. أنا أحب ذلك حقا. دائما يريد الحصول على الكرة بدون أن يؤثر بالسلب على سير المباراة».