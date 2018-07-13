﻿إنفانتينو يرفض الانضمام إلى منتقدي نيمار وميسي

موسكو – د ب أ: رفض جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الانضمام إلى قائمة منتقدي النجم البرازيلي نيمار الذي كان قد أثار حالة من الجدل بسبب التمثيل والمبالغة في السقوط على أرض الملعب خلال مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

وكان نيمار قد استحوذ على عناوين العديد من الصحف، وأثار موجة من الانتقادات ضده بعد انطلاق منافسات المونديال بسبب تكرار مبالغته في السقوط، وكذلك اهتمامه الزائد بتغيير قصات شعره، وقد اتهمه الكثيرون بأن تلك الأمور حازت على اهتمامه أكثر مما يقدمه مع المنتخب. وعند سؤاله عن وجهة نظره، قال إنفانتينو: «إن نيمار لاعب عظيم، موهبة عظيمة. لا يمكنني أن أقول كلمة سلبية عنه، إنه واحد من هؤلاء الأساطير». وواصل رئيس الفيفا حديثه بنبرة دبلوماسية قائلا: «بالطبع سيظهر المزيد من مهاراته الحقيقية في كرة القدم في المستقبل». وشارك نيمار في المونديال عقب شفائه من كسر في القدم، ولم يكن في مستواه المعهود في الوقت الذي وصل فيه المنتخب البرازيلي لدور الثمانية. وكانت آخر اللحظات عندما حاول الحصول على ركلة جزاء أمام كوستاريكا، وتدحرج كثيرا مدعيا الآلام أمام المنتخب المكسيكي. وعند سؤاله عن ميسي، الذي ودع مع المنتخب الأرجنتيني منافسات المونديال في دور الستة عشر، قال: «أنه يبعث فينا الحلم، وسيواصل ذلك».