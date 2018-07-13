﻿توقيف قس تشيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل

سانتياغو ـ الأناضول: أوقفت السلطات التشيلية قسًا (56 عاما) بتهمة ممارسة الاعتداء الجنسي على طفل.

وحسب وسائل إعلام محلية، أمر النائب العام التشيلي إميليانو أرياس، بتوقيف القس أوسكار مونوز توليدو، بعد توجيه تهمٍ بحقه تتعلق بتحرش واعتداء جنسي على طفل في السابعة من عمره. ومن جانب آخر تجري السلطات الأمنية التشيلية تحقيقات مع 14 راهبا، تتعلق بالتهم نفسها. وبدأت التحقيقات في شهر آذار/مارس الماضي، وفي إطارها يتم لأول مرة توقيف قس بعد توجيه التهم بحقه.