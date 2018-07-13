﻿التدخين يضاعف خطر الإصابة برجفان القلب

لندن ـ الأناضول: حذّرت دراسة دولية حديثة، من أنه كلما ارتفعت معدلات التدخين لدى الأشخاص يوميًا، تضاعفت لديهم فرص الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب في ضربات القلب. الدراسة قادها باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن، بالتعاون مع باحثين من النرويج.

والرجفان الأذيني، عادة ما يكون مصحوبًا بتسارع ضربات القلب وألم في الصدر وضيق في التنفس، ما يؤدي لانخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب والخرف والوفاة المبكرة.