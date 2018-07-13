﻿طائرة تهبط اضطراريا بسبب سيجارة مساعد قائدها

شنغهاي – أ ف ب: تسبب مساعد قائد طائرة صينية مدمن على التدخين بهبوط طارئ لطائرة «بوينغ 737» عندما أوقف جهاز التكييف عن غير قصد فيما كان يحاول منع دخان سيجارته الإلكترونية من الانتشار خارج قمرة القيادة.

واضطرت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الصينية الآتية من هونغ كونغ إلى داليان (شمال شرق الصين) أن تهبط آلاف الأمتار بسرعة، فيما كان الركاب يضعون أقنعة الأكسجين، حسب ما أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين.

ولم يسفر الحادث عن أية إصابة من بين الركّاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 153. وقد تبيّن أن مساعد القائد كان يرغب في توقيف نظام التهوئة عن قمرة القيادة لمنع انتشار دخان سيجارته في جهاز التبريد في الطائرة كلها.

لكنه أخطأ وأوقف جهاز التبريد، فانطلقت في الطائرة صفارة الإنذار بسبب انخفاض مستوى الأوكسجين في قمرة القيادة، على غرار الإنذار التلقائي الذي ينطلق حين ترتفع الطائرة كثيرا فتنخفض فيها نسبة الأوكسجين.