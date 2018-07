ليفربول يعزز خياراته الهجومية بشاكيري

“القدس العربي”: أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، ضم لاعب الوسط المهاجم شيردان شاكيري، بعدما تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح، وذلك مقابل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق ستوك سيتي، تعويضًا لصفقة صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.

وكانت أغلب التقارير تُراهن على انتقال ذو الأصول العربية إلى “أنفيلد روود”، إلا أن عدم توصل الإدارة الأمريكية المستحوذة على أحمر الميرسيسايد مع نظيرتها الفرنسية ليون، حول رسوم التحويل، تسبب في انهيار الصفقة، ليقع الاختيار بعد ذلك، على الدولي السويسري، الذي أبلى بلاءًا حسنًا مع منتخب بلاده في المونديال.

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بثالث صفقات ليفربول الصيفية بعد نابي كيتا وفابينو، قال شاكيري لموقع النادي الإلكتروني “بالطبع أنا سعيد وفخور بوجودي في هذا النادي الكبير، ليفربول نادٍ كبير وتاريخه يتحدث عنه، ومن الرائع أنه يملك الآن الكثير من اللاعبين الكبار، وقبلهم مدرب كبير يعرف عمله كما ينبغي”.

أما مدرب الفريق يورغن كلوب، فقال “عندما يكون هناك لاعبًا مثل شاكيري متاحًا بهذه السهولة، فلا يُمكن أبدًا التفكير أو التردد في الحصول على توقيعه، هكذا يجب التعامل بذكاء مع الفرص التي لا تأتي كثيرًا”.

