رسميا.. ريال مدريد يكشف موقفه من التعاقد مع نيمار

“القدس العربي”: نشر موقع ريال مدريد الرسمي، بيانًا لتوضيح موقفه بكل شفافية ووضوح من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، بعد كم التقارير الهائل الذي ربط مستقبل الدولي البرازيلي بالنادي الملكي، ليعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المُنتقل حديثًا لصفوف يوفنتوس.

واقترن اسم أكثر من لاعب عالمي بالميرينغي في الساعات القليلة الماضية، في مقدمتهم الشاب الفرنسي كيليان مبابي، وزميله البرازيلي في “حديقة الأمراء”، بالإضافة لأسماء أخرى مثل إدين هازارد، هاري كين ومحمد صلاح وآخرون، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه بعد انتهاء عصر رونالدو وزيدان.

لكن موقع الريال الرسمي، تَعمد إخماد الشائعات التي تتحدث عن اهتمام فلورنتينو بيريز بأغلى لاعب في العالم، وذلك بالتأكيد أن النادي لم ولن يتقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب، بحساب البيان الذي جاء نصه على النحو الآتي “بالنظر إلى المعلومات الثابتة التي تربط بين لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار جونيور مع نادينا، يريد ريال مدريد أن يوضح أنه لا يعتزم تقديم أي عروض للاعب”.

وأضاف البيان “العلاقة بين الناديين غير عادية، بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقت ما بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه”.

ويُعتبر هذا البيان، الثاني الذي ينفي فيه الريال رغبته أو اهتمامه بالحصول على توقيع نيمار، بعد بيان أول يوليو / تموز الحالي، الذي جاء ردًا على ما أثير حول اقتراب الساحر من ارتداء القميص الأبيض، مقابل رسوم فلكية، تُقدر بنحو 315 مليون يورو.