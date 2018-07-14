البشير يصل موسكو بزيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع بوتين

الخرطوم: وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الجمعة، العاصمة موسكو في زيارة رسمية، تستمر عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت الرئاسة السودانية، في بيان لها، إن “الرئيسين البشير وبوتين يعقدان، السبت، اجتماعا ثنائيا بالقاعة الكبرى للكرملين، تعقبه مباحثات مشتركة بين وفدي البلدين”.

وأوضحت الرئاسة أن المباحثات الثنائية ستتناول ترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية، إضافة إلى بحث مسار وتنفيذ برنامج تحديث الجيش السوداني بدعم روسي.

ويضم الوفد السوداني مساعد الرئيس، عوض أحمد الجاز، ووزراء شئون الرئاسة فضل عبد الله فضل، والدفاع الفريق أول عوض ابنعوف، والدولة بالرئاسة السودانية، حاتم حسن بخيت، حسب ذات المصدر.

ولم يذكر بيان الرئاسة السودانية مدة زيارة البشير إلى روسيا.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وكالة “سبونتيك” الروسية عن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، قوله إن بوتين سيلتقي البشير قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، التي ستجري الأحد المقبل.

وأضاف بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال حول لقاء بوتين بالرئيس السوداني، “نعم، سيكون هناك لقاء قبل المباراة النهائية، من المرجح ذلك”.

والخميس، قالت الرئاسة السودانية، إن البشير سيشهد على هامش الزيارة، ختام نهائيات كأس العالم إلى جانب 25 من رؤساء الدول.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار البشير روسيا والتقى مع بوتين، وناقشا قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية، إضافة إلى التعاون بين البلدين.

وتشهد العلاقات السودانية الروسية تطورًا ملحوظًا، وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي، ما أدى لارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 325 مليون دولار في 2017، مقابل 153 مليون دولار في 2016. (الأناضول)