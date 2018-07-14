سكارليت جوهانسون تنسحب من مشروع فيلم عن المتحولين جنسيا بعد انتقادات

سان فرانسيسكو: انسحبت الممثلة سكارليت جوهانسون من مشروع فيلم بعد انتقادات حادة من نشطاء متحولين جنسيا قالوا إن الدور الرئيسي للفيلم يجب أن يجسده شخص متحول جنسيا.

وتعرضت جوهانسون لوابل من الانتقادات لقبول دور البطولة في فيلم “روب آند توج” حول رجل متحول جنسيا يمتلك عدة صالات تدليك في سبعينيات القرن العشرين في بيتسبيرج والتي كانت بمثابة واجهات للدعارة.

وقالت جوهانسون لمجلة “أوت” في بيان حصري يوم الجمعة: “لدي إعجاب كبير وحب لمجتمع المتحولين جنسيا، وأشعر بالامتنان لاستمرار المحادثات بشأن الشمولية في هوليوود”.

وأضافت “على الرغم من أنني كنت سأحب الفرصة لترجمة قصة دانتي إلى الحياة، فأنا أفهم لماذا يشعر الكثيرون أنه يجب أن يتم تجسيد الشخصية بواسطة شخص متحول جنسيا، وأنا ممتنة لأن هذا النقاش الدائر، وإن كان مثيرًا للجدل، قد أثار محادثة أكبر حول التنوع والتمثيل في السينما”.(د ب أ)