ترامب في اسكتلندا المرحلة الأخيرة من زيارته المثيرة للجدل إلى المملكة المتحدة

تورنبوري: ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي السبت والأحد زيارته إلى المملكة المتحدة باقامة خاصة في مجمعه الفندقي الفاخر في تورنبوري باسكتلندا وذلك بعد أن أثار الصدمة عند مهاجمته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي حول بريكست.

ويتوجه ترامب بعدها إلى هلسنكي في فنلندا حيث يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المفترض الا يثير ترامب نظريا خلال تواجده في اسكتلندا البلبلة التي أحدثها في اليومين الأولين من زيارته إلى المملكة المتحدة.

وكان ترامب الذي وصل الخميس أثار الاستنكار عندما اعتبر في مقابلة مع صحيفة “ذي صن” ان رغبة لندن في اقامة علاقة وثيقة مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست ستقضي “على الارجح” على امكان التوصل إلى اتفاق للتبادل للحر مع الولايات المتحدة.

ويشكل تعليق ترامب الأخير صفعة مؤلمة لماي التي كانت اشادت مساء الخميس بقوة العلاقة بين البلدين وبان هناك فرصة “غير مسبوقة” بينهما.

إلا أن ترامب بدا أكثر تصالحا الجمعة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماي بعد لقاء ثنائي في تشيكرز المقر الصيفي لرؤساء الحكومة البريطانيين في شمال غرب لندن.

وحاول ترامب أن يبدو متفائلا وقال “نريد القيام بتبادلات مع المملكة المتحدة وهم يريدون الامر نفسه معنا”، معربا عن رغبته في التوصل الى اتفاق تبادل ثنائي “رائع″.

وعبرت ماي كذلك عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق “طموح” بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

- مزيد من التظاهرات

من المتوقع خروج تظاهرات أخرى في اسكتلندا فقد تجمع نحو ألفي شخص مساء الجمعة في غلاسكو على بعد ساعة تقريبا من مجمع تورنبوري (الساحل الغربي) الذي يضم ثلاثة ملاعب للغولف بينما من المقرر أن تُنظم تظاهرة السبت في ادنبره.

وفي دليل على الاجواء السائدة، كان في استقبال ترامب مساء الجمعة في غلاسكو ممثل عن الحكومة البريطانية وليس عن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن.

ويشوب العلاقة بين السلطة التنفيذية في اسكتلندا والرئيس الأمريكي الذي تتحدر والدته من هذا البلد بسبب خلاف عمره عشر سنوات حول ملعب غولف آخر يملكه ترامب هو “انترناشونال غولف لينكس″ في شمال ابردين (الساحل الشرقي).

كما أخذت ادنبره مسافة من ترامب خلال الحملة الرئاسية الأمريكية بعد تعهده إغلاق حدود بلاده أمام المسلمين.

كما سحبت جامعة روبرت غوردن في ابردين شهادة الدكتوراه الفخرية التي كانت منحتها إلى قطب الاعمال وكذلك فعلت الحكومة الاقليمية التي كانت منحته لقب سفير أعمال.

يتوجه ترامب بعد اسكتلندا إلى هلسنكي حيث تُعقد الاثنين القمة الاولى مع نظيره الروسي بوتين.

وصرح ترامب الجمعةإنه “أكثر صرامة مع روسيا من أي شخص آخر (…) نحن الأكثر قسوة معها” في الوقت الذي يلقي فيه التحقيق حول تدخل الكرملين في الاقتراع الرئاسي في العام 2016 بظلاله على الرئاسة الحالية للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب “اذا تمكنا من اقامة علاقة” مع بوتين “فسيكون أمرا رائعا”، وذلك بعد ساعات فقط على توجيه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 الجمعة الى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي.

ويسعى التحقيق الذي يقوده مولر أيضا إلى كشف ما اذا حصل تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية لترامب بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وينفي ترامب حصول اي تعاون بين فريقه وموسكو قبل الانتخابات، معتبرا كل ما يقال في هذا الشأن مجرد “حملة سياسية” تستهدفه ويقودها مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديمقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته اي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.(أ ف ب)