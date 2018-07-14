المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الأمني

العراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الأمني.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعبادي في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي لمناقشة الوضع الأمني”.

وتصاعدت الاحتجاجات في محافظة البصرة (جنوب)، منذ الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء ما قال محتجون إنها أعيرة نارية أطلقتها قوات الأمن لتفريق متظاهرين.

وامتدت الاحتجاجات الجمعة إلى معظم محافظات جنوبي العراق، ذات الأكثرية الشيعية.

ولم تهدأ وتيرة الاحتجاجات، رغم زيارة رئيس الوزراء، إلى البصرة، الجمعة، وتقديمه وعودا بمعالجة المشاكل الخدمية وتوفير فرص عمل في المحافظة.