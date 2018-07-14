رئيس اريتريا يزور اثيوبيا للمرة الأولى منذ 22 عاما

أديس أبابا: وصل رئيس اريتريا، أسياس افورقي إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى اثيوبيا منذ 22 عاما، بعد أن أعلنت الدولتان الواقعتان في شرق إفريقيا اتخاذ خطوات نحو تحقيق السلام بينهما أوائل هذا الاسبوع.

ولدى وصوله إلى المطار في العاصمة الاثيوبية، كان في استقبال افورقي، رئيس الوزراء الاصلاحي الاثيوبي، أبي أحمد، الذي قام هو نفسه بزيارة تاريخية إلى اريتريا المجاورة في مطلع الاسبوع الماضي.

وبعد تلك الزيارة وأسابيع من ذوبان الجليد وتحسن العلاقات الدبلوماسية، وقعت الدولتان على إعلان سلام يوم الاثنين الماضي، أنهى رسميا حربا حدودية، أودت بحياة عشرات الالاف، في الفترة ما بين عامي 1998 و2000.(د ب أ)