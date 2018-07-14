استشهاد فلسطيني في غزة متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال

غزة: استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت، في قطاع غزة، متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال مشاركته في مسيرة “العودة”.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد البيان أن الشاب ناصر محمد شراب (20 عامًا)، استشهد متأثرا بإصابته التي أصيب بها الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركته في “جمعة الخان الأحمر”، ضمن فعاليات مسيرة “العودة”.

واستشهد الجمعة فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، خلال مشاركته في المسيرة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ انطلاقها نهاية آذار/ مارس الماضي، إلى 139 شهيدًا. (الأناضول)