روحاني: أمريكا منعزلة حتى بين حلفائها بسبب العقوبات على إيران

دبي: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء السبت، إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالاً على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران.

وأضاف “اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالاً بسبب مسألة العقوبات. أفعال الولايات المتحدة غير القانونية… عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا تواً” مشيراً إلى احتجاجات في بريطانيا على زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (رويترز)