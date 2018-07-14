“الجهاد الإسلامي”: مستعدون للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على غزة

غزة: قالت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إنها مستعدة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وفق بيان أصدرته السبت.

وورد في البيان: “نحن نقول بشكل واضح بأن الزمن الذي كان الاحتلال يعتدي فيه علينا دونما رد، ولّى وانتهى، ونحن اليوم مستعدون للتصدي لأي عدوان إسرائيلي”.

وأردفت الحركة: “مستعدون لخوض مواجهة طويلة إذا ما استمر العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال”.

وأضافت: “لسنا معنيون بالانتقال لمواجهة عسكرية، لكن أيضاً لن نتنازل عن حقنا في مقاومة الاحتلال، ولن نتهاون في الرد على اعتداءاته وجرائمه”.

وتابعت: “من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه في وجه العدوان والإرهاب الاسرائيلي، وهذا الحق تمارسه المقاومة، التي ردت بالمثل على القصف الإسرائيلي الذي تعرض له القطاع الليلة الماضية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شنّ عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم، فيما رد فلسطينيون بإطلاق قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان نشره على “تويتر”، صباح اليوم، إن مقاتلات حربية شنت غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس، بينها “نفق”، جنوب قطاع غزة.

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إصابة ضابط إسرائيلي مساء أمس، بالإضافة إلى استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

والجمعة، أعلن الجيش إصابة أحد ضباطه بجراح متوسطة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطينيين على حدود شمال القطاع، أثناء مسيرات “العودة” التي أسفرت عن استشهاد طفل وشاب فلسطينيين، وإصابة 220 آخرين.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية بغزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

لكن الناطق باسم حركة “حماس″، فوزي برهوم، قال: “التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة، يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجباره على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف”. (الأناضول)