مصرية ترزق بمولود جديد في حادثة انقلاب قطار البدرشين

القاهرة: لم تكن تتوقع سيدة بمصر، أن تنجو من انقلاب عربات قطار غربي العاصمة القاهرة، وتصبح “جريحة” فوق سرير طبي بإحدى المستشفيات الحكومية، قبل أن تفاجأ بما ليس متوقعا، مع شعور بآلام ولادة التي يفترض أن تحل بعد أيام.

والجمعة، كانت تستقل السيدة هاجر حجازي (35 سنة) قطار القاهرة – قنا متجهة لمسقط رأسها وسط البلاد مع ذويها، قبل أن تنقلب 3 عربات بالقطار بمحافظة البدرشين (غربي العاصمة)، وتكون هي و57 آخرين ضمن عداد المصابين، حسب وسائل إعلام محلية.

وبدا على هاجر الحامل في الشهر التاسع آثار التعب وآلام حادة بالبطن، وهي تنقل لمستشفي للعلاج، وتسفر الأشعة عن دخولها غرفة العملية لإجراء ولادة قيصرية، وإنجاب طفل.

وقالت هاجر إنها لم تتوقع أن تنجو من حادث القطار ولكن العناية الإلهية أنقذتها، ورزقتها بطفل.

وقال الطبيب سامي عبدالعزيز، مدير المستشفى، في حديث صحفي، إن حالتها مستقرة حاليًا، وتم إيداع الطفل حاضنة قسم الولادة.

وكشفت وزارة الصحة المصرية في بيان السبت، الحصلية النهائية للحادث الذي لم يتوف فيه أحد، مشيرة إلى “وصل العدد الى 58 مصابا، خرج منهم 42 حالة لتحسن حالتهم الصحية، بينما تبقى 16 تحت العلاج والملاحظة”.

وترواحت الإصابات وفق البيان “مابين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وكسور وحالات ما بعد الارتجاج”.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر (رسمية) في بيان أولي، الجمعة، “سقوط 3 عربات من قطار 986 القاهرة- قنا (جنوب)، بحوش محطة المرازيق (تتبع السكك الحديدية غرب القاهرة)”.

ولم توضح أية جهة رسمية أسباب وقوع الحادث، وسط تحقيقات جارية من السلطات المعنية.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة حوادث عديدة بمرافق السكك الحديدية التي يستخدمها الملايين يوميا، كان أحدثها في فبراير/ شباط 2018، حيث تصادم قطاران بمحافظة الإسكندرية (شمال) وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقول الحكومة المصرية مرارًا إنها تواصل جهودها لإصلاح وتطوير ذلك المرفق الحيوي. (الأناضول)