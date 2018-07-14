ليبيا.. اختطاف ثلاثة مهندسين ليبين ورابع روماني بحقل “الشرارة” النفطي

طرابلس: اختطف مسلحون مجهولون السبت، ثلاثة مهندسين محليين ورابع روماني، يعملون بحقل “الشرارة” النفطي، جنوبي ليبيا، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر بحقل الشرارة مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن المهندسين الليبيين والمهندس الروماني تم اختطافهم من “نقطة 186″ القريبة من المقر الرئيسي للشركة، صباح السبت.

وأضاف المصدر، أن المجموعة المسلحة التي اختطفت المهندسين مجهولة الهوية، فيما استبعد انتماءها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار أن الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الحقل، تعمل حاليًا على تتبع آثار السيارة التي استخدمتها المجموعة المسلحة في اختطاف المهندسين الأربعة.

ولفت المصدر إلى أن عملية الخطف هذه تعتبر الثانية خلال يومين، إذ تعرض مهندسين ليبيين، يعملون بذات الحقل للاختطاف، قبل أن يتم إطلاق سراحهم. (الأناضول)