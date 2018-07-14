البرادعي يعلن حذف وحجب 130 ألف من متابعيه عبر “تويتر”- (تغريدة)

القاهرة: قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إنه تم حجب وحذف 130 ألف من متابعي حسابه على موقع “تويتر”.

وكشف “البرادعي” المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة له مساء الجمعة عن “حذف تويتر أكثر من 100 ألف متابع من حسابى ما بين لجان (حسابات إلكترونية موجهة) وحسابات وهمية”، دون تحديد موعد ذلك.

وتابع “هذا بالإضافة لـ 30 ألف قمت أنا بحجبهم على مر 8 سنوات بسبب البذاءة والإفك المبين (..) سعيد أن مجموع كل هؤلاء أقل من 3 بالمائة من المتابعين”.

وأعرب عن “أمله أن يعود تويتر كمنصة حرة للتعبير عن الرأى بأسلوب راقى يستند إلى الحقيقة والعقل”.

وفي أكتوبر تشرين أول 2017، غرّد البرادعي، عبر حسابه “حجبت للأسف نصف فى المائة من متابعيني (نحو 30 ألف)، أملى أن تكون كل حواراتنا في وسائل التواصل بأسلوب نقدي عقلاني لنرتقي سويا وليس لنستعرض الجهل والبذاءة”.

ويحظى البرادعي (المقيم خارج مصر حاليا) والحاصل على جائزة نوبل للسلام، بمتابعة واسعة على موقع “تويتر”، حيث يبلغ عدد متابعيه نحو 6 ملايين شخص، وعادة ما يستخدم حسابه لمناقشة أمور سياسية تخص مصر والعالم العربي. (الأناضول)