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فتاة تشعل جدلاً في حفل في الطائف.. وأمير: السعوديات أشرف من الشرف ـ (فيديو)

Jul 14, 2018

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لندن – “القدس العربي”: أوقفت السلطات السعودية، فتاة سعودية قالت وسائل إعلام إنها اقتحمت خشبة مسرح “عكاظ” بالطائف واحتضنت الفنان ماجد المهندس .

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي‎ السبت، إلى “قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، الجمعة، باعتلاء المسرح وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش”، حيث تم إيقافها، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وتعليقاً على الواقعة، قال الأمير السعودي عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، انها لا تمثل الشعب السعودي وأن نساء المملكة “أشرف من الشرف”، حسب وصفه.

 

 وقال ابن سلطان في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا تمثل هذه الفتاه إلا نفسها ونساء المملكة أشرف من الشرف نفسه وأنا متأكد انه لا يوجد رجل او امرأة عُقّال في #السعودية الا يرفضون ما حصل والحمدلله تم التعامل معها وستكون عبرة لمن لا يعتبر فالنظام يطبق على الجميع.” وزاد:”الحمدلله ما رأينا من بنات هذا الوطن العاقلات الا كل خير وتقدم في العلم والدين وبرائات الأختراعات ورفع اسم المملكة في كل المحافل الداخلية والخارجية وحفظ البيوت وتربيت رجال ونساء لا مثيل لهم”

 

وذكرت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، “فوجئ الحضور بفتاة تتخطى الحواجز وتقتحم المسرح وتقوم باحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء أدائه وصلة غنائية”.

وقال المحامي السعودي، مراد الصبيح في تصريحات أوردتها صحيفة “عكاظ” السعودية، السبت، إن قضية الفتاة تعد “تحرشاً برجل”.

ولفت إلى أن الفتاة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

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