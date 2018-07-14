فتاة تشعل جدلاً في حفل في الطائف.. وأمير: السعوديات أشرف من الشرف ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أوقفت السلطات السعودية، فتاة سعودية قالت وسائل إعلام إنها اقتحمت خشبة مسرح “عكاظ” بالطائف واحتضنت الفنان ماجد المهندس .

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي‎ السبت، إلى “قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، الجمعة، باعتلاء المسرح وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش”، حيث تم إيقافها، وفق وكالة الأنباء السعودية.

شرطة منطقة مكة المكرمة : بالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات مساء الجمعة، باعتلاء مسرح سوق عكاظ خلال إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة . https://t.co/5T8Wj74yfy#واس — واس (@spagov) July 14, 2018

وتعليقاً على الواقعة، قال الأمير السعودي عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، انها لا تمثل الشعب السعودي وأن نساء المملكة “أشرف من الشرف”، حسب وصفه.

وقال ابن سلطان في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا تمثل هذه الفتاه إلا نفسها ونساء المملكة أشرف من الشرف نفسه وأنا متأكد انه لا يوجد رجل او امرأة عُقّال في #السعودية الا يرفضون ما حصل والحمدلله تم التعامل معها وستكون عبرة لمن لا يعتبر فالنظام يطبق على الجميع.” وزاد:”الحمدلله ما رأينا من بنات هذا الوطن العاقلات الا كل خير وتقدم في العلم والدين وبرائات الأختراعات ورفع اسم المملكة في كل المحافل الداخلية والخارجية وحفظ البيوت وتربيت رجال ونساء لا مثيل لهم”

لا تمثل هذه الفتاه الا نفسها ونساء المملكة اشرف من الشرف نفسه وانا متأكد انه لا يوجد رجل او امرأة عُقّال في #السعودية الا يرفضون ما حصل والحمدلله تم التعامل معها وستكون عبرة لمن لا يعتبر فالنظام يطبق على الجميع #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ#الفتيات_السعوديات — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) July 14, 2018

وذكرت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، “فوجئ الحضور بفتاة تتخطى الحواجز وتقتحم المسرح وتقوم باحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء أدائه وصلة غنائية”.

وقال المحامي السعودي، مراد الصبيح في تصريحات أوردتها صحيفة “عكاظ” السعودية، السبت، إن قضية الفتاة تعد “تحرشاً برجل”.

ولفت إلى أن الفتاة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.