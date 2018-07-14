إطلاق صافرات الإنذار في عدد من التجمعات الإسرائيلية في محيط غزة

القدس: أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار ظهر السبت، في عدد من التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، بالتزامن مع غارات إسرائيلية جديدة على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن صافرات الإنذار أطلقت في مستوطنات “شعار النقب” و”حوف أشكلون” و” أشكول”.

وعادة ما يتم إطلاق صافرات الإنذار، في حال إطلاق قذائف صاروخية قادمة من قطاع غزة.

ولكن الجيش الإسرائيلي لم يرفق تصريحه برصد سقوط قذائف صاروخية.

وقد قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن فلسطينيين في غزة أطلقوا 31 قذيفة صاروخية باتجاه جنوبي إسرائيل في ساعات مساء الجمعة وفجر السبت تم اعتراض 6 منها باستخدام منظومة القبة الحديدية.

ويأتي إطلاق القذائف من غزة، فيما يبدو، رداً على شن الجيش ظهر السبت غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن “طائرات حربية إسرائيلية قصفت ثلاثة مواقع للجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، الأول في بلدة بيت لاهيا (شمال)، وآخر في مدينة رفح (جنوب)، وثالث جنوب مدينة غزة (شمال).

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات بخصوص القصف، حتى اللحظة.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنّ عدة غارات على قطاع غزة، فيما رد فلسطينيون أيضا بإطلاق قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية بغزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف. (الأناضول)