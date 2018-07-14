ليفني: منح الفلسطينيين حق العودة سيزيد من الصراع ويعرقل حل الدولتين

لندن – “القدس العربي”: اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الأصوات السياسية البريطانية التي تطالب تل أبيب بمنح الفلسطينيين حق العودة، بأنها تزيد من الصراع وتعرقل حل الدولتين.

وانتقدت ليفني في مقال لها في صحيفة الغارديان البريطانية، وزراء في حكومة الظل، التي يشكلها حزب العمال المعارض، قائلة “لقد سمعت بعض الأصوات في حكومة الظل لحزب العمال تطالب بمنح الفلسطينيين حق العودة، لكن كمؤيدة لعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين أرى أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل ليس فقط أمراً يتنافي مع حل الدولتين، بل أيضاً إذا تم قبوله سيؤدي لاستمرار الصراع لمدة طويلة بعد تأسيس الدولة الفلسطينية”.

وتؤكد ليفني على ان فكرة إنهاء الصراع بين الطرفين “الاسرائيلي والفلسطيني “، يتمثل بوجود دولة تحقق لكل منهما طموحاته وتطلعاته.

وبررت ليفني موقفها بالقول، “لسوء الحظ، اللاجئون الفلسطينييون هم الوحيدون في العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين أصروا على الاستمرار في حال اللجوء وأورثوا ذلك لأربعة أجيال متواصلة مما خلق أزمة كبيرة طالت الملايين منهم”.