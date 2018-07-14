سفيرة فرنسا لدى إسرائيل: سننقل سفارتنا للقدس حال التوصل لاتفاق سلام

لندن – “القدس العربي”: أعلنت سفيرة فرنسا لدى إسرائيل، هيلين لوغال، إن فرنسا ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، حال توصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت لوغال في حديث لصحيفة “معاريف” العبرية، ان احتفالات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتابعت “نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط الكثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل سيساعد كثيراً في استكمال التحقيق الدولي”.

وأضافت “نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن”.