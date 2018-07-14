أنباء عن جهود مصرية أممية لوقف التصعيد في غزة

القدس: قالت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، إن مصر والأمم المتحدة تجريان اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحركة “حماس″ لوقف التصعيد في غزة.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين، لم تحدد هويتهم، قولهم إن جهاز “المخابرات العامة المصرية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف يجريان اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس، في محاولة لمنع الاشتباك ووقف تصعيد الأوضاع″.

وشهدت الساعات الماضية توتراً ملحوظاً في الأوضاع في قطاع غزة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع رد عليها فلسطينيون بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية. (الأناضول)