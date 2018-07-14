متظاهرون يمنيون يطالبون برفع الحصار عن تعز

صنعاء: انطلقت مسيرة يمنية حاشدة السبت، تطالب برفح الحصار المفروض من قبل الحوثيين على محافظة تعز.

وردد مئات المتظاهرين شعارات تطالب برفض تعيين “الفاسدين ومن ساندوا انقلاب الحوثيين” في مناصب حكومية، كما رفعوا شعارات تطالب باستكمال تحرير المحافظة.

وقال بيان صادر عن المسيرة التي دعا إليها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين) “ثلاث سنوات بل تزيد، وتعز تضرب عليها مليشيات الحوثي الانقلابية وبقايا الإمامة السلالية، حصاراً يطوقها من ثلاث جهات بأسلحة القتل والفتك والدمار”.

واستغرب البيان “الغياب المريب من المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية”.

وطالب البيان، بمضاعفة الدعم للجيش الوطني وبما يمكنه من هزيمة مليشيات الانقلاب (الحوثيون)، مؤكداً دعمه وتأييده لمواقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي.

وشكر البيان، دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية “والدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الشرعية لاسترجاع الدولة ومؤسساتها، حيث يسجل اليمنيون شكرهم العميق لدول التحالف العربي لما يقدمونه من دعم لليمن وشعبه”.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، تمكنت خلالها القوات الحكومية، السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصاراً خانقاً. (د ب أ)