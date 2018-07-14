طائرات غزة الورقية تحرق ما يقدر بنصف مساحة تل أبيب

لندن – “القدس العربي”: تسببت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من غزة، منذ بدء مسيرات العودة بحرائق أتت على أكثر من 32 ألف دونم من الأراضي الزراعية والغابات والمحميات الطبيعية.

ويقدّر موقع “واللا” العبري، أن المساحة المحترقة بسبب الطائرات الورقية “تشكل أكثر من نصف مساحة تل أبيب، على غرار منطقة بئر السبع، وعشرة أضعاف حديقة ياركون، وحوالي ربع بحيرة طبريا”.

ويقول الموقع ” أنه رغم الاستنفار الإسرائيلي للسيطرة على الحرائق، إلا أن “النار لا تتوقف أبداً، فالجنوب مشتعل”.

ورجح ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، لن تدفع إسرائيل إلى حرب جديدة على قطاع غزة، لا سيما في ظل التركيز الإسرائيلي على التصعيد جنوبي سوريا، إلا أن تقديرات أخرى أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية في القطاع، إذا استمر اندلاع الحرائق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة من جراء البالونات والطائرات الورقية الحارقة.