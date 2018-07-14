ابتكار تقنية تدفع الخلايا السرطانية إلى الانتحار

لندن – “القدس العربي”: أشار باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية إلى أنهم تمكنوا من ابتكار طريقة يمكن أن تدفع الخلايا السرطانية إلى الانتحار.

واعتمد الباحثون على تقنية تمكنهم من تخليق خلايا سرطانية معدلة وراثياً، تدور في مجرى الدم بالأوعية الدموية، لتذهب إلى منطقة انتشار “الورم السرطاني”، ليدفع الخلايا السرطانية الأصلية إلى الانتحار.

واستخدم العلماء في تخليق الخلايا السرطانية المعدلة وراثياً، بروتين “إس-تريل” القاتل للخلايا السرطانية، والذي لا يشكل أي ضرر للخلايا السليمة بجسم الإنسان.

ونجحت تلك الخلايا الوراثية الجديدة بصورة كبيرة في فئران التجارب، فيما نجحت عملية “التدمير الذاتي” للخلايا السرطانية القاتلة.