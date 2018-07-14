السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب “نجران”

الرياض: أعلنت السعودية، السبت، تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “الحوثي” من أحد معاقلها في اليمن باتجاه منطقة نجران السعودية، دون إصابات.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف، رصدت إطلاق صاروخ باليستي “من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وأفاد “المالكي” إن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأنه “أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأضاف: “تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات”.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي، في مؤتمر صحافي، أن 158 صاروخًا باليستيًا أطلقها الحوثيون على السعودية، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن إسقاط الصاروخ الباليستي حتى الساعة 12:10 ت.غ.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)