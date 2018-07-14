“طالبان” تعدم ثلاثة نساء من تنظيم الدولة في أفغانستان بعد اغتصابهن جماعيا

“القدس العربي”: أعلن الجيش الأفغاني، السبت، أن “مسلحي طالبان ألقوا القبض على ثلاث نساء من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في ولاية جوزجان، وقاموا باغتصابهن جماعياً قبل أن يقدموا على إعدامهن رمياً بالرصاص”.

ويقول الجيش كما نقلت وكالة “Khaama” إن النساء القتلى اللاتي ينحدرن بالأصل من الشيشان وجمهورية أوزبكستان، جرى قلتهم على خلفية “صراع دموي حاد بين الفصائل والجماعات الأصولية المتشددة على بسط النفوذ في الولايات الأفغانية الخارجة عن سلطة الحكومة”.

وتستمر المواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي حركة “طالبان”، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوماً ضد المدن الكبيرة.

كما زاد مؤخرا تأثير تنظيم الدولة “داعش” داخل أراضي البلد وبدأ ينازع طالبان على النفوذ.