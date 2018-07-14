بيان قمة هلسنكي: بوتين وترامب سيجتمعان الاثنين المقبل لثلاث ساعات

“القدس العربي”: أعلنت قمة هلسنكي، السبت، أن القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ستنعقد الاثنين، وتستمر لثلاث ساعات.

وذكرت القمة في بيان أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اللقاء بين بوتين وترامب في هلسنكي، سيكون يوم الاثنين في تمام الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 بتوقيت غرينيتش)، وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات، مع عقد مؤتمر صحافي مشترك.

وبحسب التقارير فان القمة التي ستعقد في قصر الرئاسة الفنلندي وسط هلسنكي ستبدأ بمحادثات بين الزعيمين وحدهما مع المترجمين فقط. وستتوسع فيما بعد لتشمل اعضاء الوفدين.

ولا يتوقع مراقبون أن تسفر القمة، وهي الأولى بين الزعيمين، عن انفراجة كبيرة في العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تقبع عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.