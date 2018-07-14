العراق: الصدر يتدخل لاحتواء أزمة الاحتجاجات جنوبي البلاد

العراق: عقد وفد يمثل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اجتماعاًً مع ممثلي المحتجين في محافظة البصرة التي انطلقت منها شرارة التظاهرات التي تصاعدت وتيرتها في 7 محافظات ذات غالبية شيعية جنوبي البلاد.

ووصل الوفد الذي يرأسه القيادي في التيار الصدري ضياء الشوكي، إلى البصرة، اليوم السبت، والتقى ممثلي المحتجين وغالبيتهم زعماء قبائل رئيسة في المحافظة في مسعى لاحتواء الأزمة.

وقال “الشوكي” عقب الاجتماع في تصريح للصحافيين، إنه “تم استلام جميع مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، وسيتم نقلها إلى السيد مقتدى الصدر”.

وأضاف أن “الصدر سيكون له موقف قريباً بما يراه يتماشى مع المصلحة العامة”.

وانطلقت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه “إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين” شمالي المحافظة.

وامتدت التظاهرات مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف، فيما واصل المتظاهرون الاحتجاجات اليوم في محافظتي بابل والبصرة.

وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

تجدر الإشارة أن التيار الذي يحظى بدعم الصدر “سائرون”، تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، بفوزه بـ54 مقعداً من أصل 329.

وسيلعب الصدر دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة المقبلة، التي يسعى أن يسند فيها الوزارات إلى شخصيات من التكنوقراط غير الحزبيين لتحسين الخدمات العامة في البلاد ومحاربة الفساد. (الأناضول)